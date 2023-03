Un accord historique pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité de la haute mer

Après deux semaines de négociations dans le cadre de la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ) (du 20 février au 03 mars 2023 à New-York), les pays membres de l’ONU sont parvenus à un accord pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les eaux internationales, appelé « Traité sur la haute mer », a indiqué l’ONU sur son site web officiel.

Cet accord vise à mobiliser l’action mondiale pour « contrer les tendances destructrices auxquelles est confrontée la santé des océans, maintenant et pour les générations à venir », selon Ant?nio Guterres, secrétaire général de l’ONU, cité dans un communiqué publié, le 4 mars 2023.

L’accord a été conclu par les délégués de la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ), qui ont entamé des pourparlers sur la question de conservation des océans depuis 2004.

Le traité est « crucial pour faire face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution », a souligné Guterres par l’intermédiaire de son porte-parole.

Les pays membres de l’ONU se sont engagés dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, à protéger 30% de la biodiversité mondiale d’ici 2030.

Cet engagement dit « 30 pour 30 » est issu de la conférence historique des Nations Unies à Montréal en décembre dernier.

La pollution des océans surtout par le plastique a atteint des niveaux sans précédent. Une récente étude publiée, le 8 mars 2023, dans la revue américaine PLOS One, estime à 170 000 milliards le nombre de morceaux de plastique à la surface des océans, principalement des microplastiques, en grande partie rejetés en mer depuis 2005.

L’étude qui repose sur des prélèvements de plastique dans plus de 11 000 stations du monde, sur 40 années (de 1979 à 2019), estime que le poids total de cette pollution représente 2,3 millions de tonnes. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281596.

Les auteurs de l’étude ont pressé les Etats de sauver la planète de ces déchets parce que si rien n’est fait pour y remédier, le phénomène va s’accélérer.

