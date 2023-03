Un atelier de réflexion autour du développement du tourisme durable à Djerba

Un atelier de formation organisé par l’Institut National des Sciences et Technologie de la Mer a démarré jeudi 2 mars 2023 à Djerba (Medenine) pour deux jours autour du projet » Coévolution des activités humaines sur le littoral et des systèmes naturels pour un tourisme durable et une croissance bleue en Méditerranée » Co-Evolve 4BG.

Lancé en 2019 en Tunisie ainsi que dans 4 autres pays de la méditerranée à savoir l’Espagne, le Liban, l’Italie et le Liban, le projet » Co-Evolve 4BG » est financé par l’Union Européenne à hauteur de 3millions d’euros.

L’atelier de formation a pour objectif d’élaborer un plan d’action adapté à l’île de Djerba qui s’articule autour des points positifs et négatifs dans l’île selon un modèle numérique (30 indicateurs) qui aidera les municipalités de l’île à développer le tourisme durable a fait savoir le coordinateur du projet à la TAP Bechir Bjaoui.

La stratégie d’action s’articule autour de sessions de réflexion sur 3 axes : les changements climatiques, l’érosion le transport et le tourisme écologique .Suite à l’atelier , un plan d’action sera proposé autour d’un tourisme alternatif et durable sur l’île s’appuyant sur approche participative entre les municipalités la société civile et les structures publiques concernées.