Un «Blue chip» dans le viseur de la CNSS

« Selon le business plan 2022-2025, l’exercice 2022 devrait constituer l’année de retour aux standards de performance du Groupe. La consolidation du niveau d’activité de la filiale Azur Papier suite à la confirmation de sa deuxième ligne de production de ouate de cellulose, et la conquête de nouveaux clients à l’étranger, seront des facteurs favorables à l’augmentation du chiffre d’affaires du Groupe pour l’année 2022 et les exercices d’après. L’évolution de part et d’autre des charges d’exploitation par l’effet de la croissance des volumes produits et le contrôle des coûts opérationnels par le biais des plans d’optimisation et de productivité envisagés, seront de nature à améliorer le niveau général des indicateurs de performance du Groupe pour les années à venir ». C’est ce qu’écrivait, le 20 juillet dernier, Tunisie Valeurs à propos de la société SAH (Pdf), créée en 1994 par l’ancien cadre bancaire Jalila Mezni.

Comment va ce « Blue chip » à la CB* de 780 MDT ?

On ne sait pas si on lisait les mêmes chiffres, mais au 30.6.2022, les revenus de l’entreprise augmentaient de 18,4 MDT, ses charges d’exploitation haussaient d’un peu plus de 22 MDT, c’est-à-dire de 3,6 MDT plus que les revenus et la hausse du chiffre d’affaires n’a pas pu couvrir celle des charges. Le résultat d’exploitation de SAH diminuait ainsi de 3,88 MDT, et son résultat net, ou bénéfice, décrochait de 3,214 MDT, ramenant l’IS que l’entreprise paie au Fisc de 1,34 MDT à seulement 0,924 MDT.

L’entreprise ne semble pas avoir de problèmes de structure financière, puisque les charges financières semblaient se maintenir à plus ou moins 9 MDT (Ndlr : Plus de 16 pages, en nantissements, hypothèques , et garanties à 6 banques de la place), mais plutôt un problème de gestion des charges d’exploitation, comme pour la rubrique « autres charges d’exploitation » restées au haut niveau de 22 MDT ou celles du personnel (+1,84 MDT en GA), et presque le même chiffre (1,7 MDT, dont essentiellement sur les frais de PUB) pour les dotations aux amortissements.

Peut-être que l’entreprise aurait des impayés ou des investissements dépréciés, puisque le total des créances nettes a nettement diminué en GA (Baisse de 15,7 MDT), mais les provisions pour dépréciation de clients douteux augmentaient de 1713 MDT en GA (Glissement Annuel).

On remarque aussi qu’à la même période, les achats consommés de matières et d’emballages ont augmenté de 23,768 MDT, alors que les « stocks en produits finis et encours » passaient de 0,59 MDT, à fin juin 2021, à plus de 5,278 MDT, à fin juin 2022. Ce que l’on sait, c’est que le total des stocks nets de provisions a sensiblement augmenté de période en période (+14,6 MDT). Les notes sur le bilan n’ont pas expliqué cela.

Introduit en bourse en janvier 2014 au prix de 9,350 DT, le papier SAH connaît une évolution en dents de scie. Coté à 14,63 DT le 17 février 2014, il fait un pic à 17,14 DT en janvier 2018. Pic qu’il n’atteindra plus depuis, puisqu’il était coté le 23 septembre 2022, à 9,55 DT enregistrant une remontée de 1,05 % selon l’intermédiaire boursier Mac Sa.

Dans la ligne de mire de la CNSS

Un « Blue chip » est le surnom d’une action de société cotée que l’on pense être fiable, en excellente santé financière et fermement ancrée comme un chef de file dans son domaine. Les « Blue chips » distribuent généralement des dividendes et sont considérés favorablement par les investisseurs. On ne sait pas si la définition de Wikipédia s’applique aux cotées pour le respect des lois sociales du pays.

Selon le rapport des commissaires aux comptes sur le bilan du 1er semestre 2022, la société SAH de la 92ème PDG la plus puissante du Moyen-Orient en 2022 (52,05 % du capital pour JM Holding qui a dépensé il y a une semaine 1,920 MDT pour acheter 204.217 nouvelles actions de sa propre entreprise) a « fait l’objet d’une vérification de sa situation sociale, portant sur la conformité des déclarations salariales avec les registres et les documents comptables de la société , et ce pour la période allant du 1 avril 2019 au 31 mars 2022 ».

Les commissaires aux comptent qui l’annoncent font aussi remarquer que « les procédures liées à ce contrôle étant toujours en cours, et sur la base des informations disponibles à ce jour, l’impact définitif ne peut être estimé de façon précise à la date du présent rapport. Au 30 juin 2022, aucune provision n’a été constatée en couverture de ce risque ».

*CB : Capitalisation Boursière