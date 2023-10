Un CA de 227,3 MDT en bière locale chez SFBT

Au 30 juin 2023 (Avant la nomination d’Elyes Fakhfakh à la tête de sa direction), la SFBT affichait un chiffre d’affaires (CA) de 227,3 MDT en bière locale, en hausse de plus de 6 MDT par rapport à la même période de l’exercice 2022. A la même date, la bière représentait plus de 63,5 % du chiffre d’affaire total du 1er semestre 2023. Un CA qui comprenait aussi plus de 92,627 MDT en boissons gazeuses, où l’exportation a rapporté plus de 11,8 MDT à la SFBT.

L’entreprise a aussi indiqué que pour le 2ème trimestre 2023, la production des boissons gazeuses est passée de 395 274 hectolitres à 366 849 hectolitres soit une diminution de 7,19%. La production de la bière est passée de 389 158 hectolitres à 413 773 hectolitres soit une augmentation de 6,33%.