Un ex conseiller de Netanyahu parle d’un «retour du printemps arabe en Tunisie»

Un ancien conseiller du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a suscité une vaste controverse sur Twitter après avoir parlé du retour du Printemps arabe en Tunisie, a rapporté Al-Quds Al-Arabi.

« Des manifestations massives en Tunisie, le retour du printemps arabe », a écrit Edy Cohen. « Après la Tunisie, ce sera le tour de l’Égypte et de la Jordanie.

En réponse, des dizaines de militants ont déclaré qu’ils étaient « impatients » de voir ce qu’ils ont appelé le printemps israélien. « N’essayez pas de détourner l’attention de ce qui vous arrive en Palestine occupée », a écrit l’un d’entre eux. « Maintenant, le printemps est purement hébreu, et les colons n’ont pas d’autre choix que de quitter la Palestine.

Plus tard, Cohen a posté un autre tweet dans lequel il déclarait que « la Tunisie se trouve dans une situation imprévisible en raison des déclarations racistes du [président] Kais Saied à l’encontre des Africains ».

Un certain nombre de militants ont demandé à Cohen de ne pas s’occuper des affaires de l’État occupant et de laisser la Tunisie à son peuple. Ils ont souligné que la Tunisie n’a jamais été un État raciste et qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’une « phrase erronée » mentionnée dans une déclaration présidentielle.

D’autres ont parlé de la détention par les autorités d’occupation israéliennes de réfugiés africains dans un certain nombre de prisons, ainsi que de leur politique raciste à l’égard des Palestiniens. Les organisations de défense des droits de l’homme, dont Amnesty International, Human Rights Watch et l’organisation israélienne B’Tselem, accusent l’État d’occupation d’instaurer un système d’apartheid à l’encontre des Palestiniens. L’apartheid s’apparente à un crime contre l’humanité.