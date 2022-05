Un fabriquant de produits pharmaceutiques, fait extension à Mhamdia

« Sartorius Stedim Bioprocess », fabriquant de produits pharmaceutiques à usage unique et de services auprès de l’industrie biotechnologique, inaugure aujourd’hui l’extension de sa nouvelle usine dans la région de Mhamdia.

Ce chantier colossal entrepris par Sartorius et qui s’est étalé sur une période de 12 mois, traduit l’accroissement qu’est en train de connaître le groupe. Ces travaux ont débouché sur un bâtiment couvrant plus de 10 000 m², avec des spécificités uniques en leur genre en Tunisie et dans la région Nord-Africaine. Cette extension permettra l’embauche de plus de 600 nouveaux employés de la région de Mhamdia