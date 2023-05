Un grand nombre d’enseignants ont versé les notes dans les plateformes appropriées

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a indiqué mardi qu’un grand nombre d’enseignants ont répondu favorablement à l’appel du ministère et versé les notes dans les plateformes appropriées.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de la signature de la circulaire conjointe entre les ministères de l’éducation et de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors pour la mise en œuvre d’un programme de formation et de sensibilisation placé sous le thème » Non à la violence en milieu scolaire », le ministre a émis le souhait de voir l’ensemble des enseignants suivre l’exemple de leur collègues.

Le ministre de l’éducation a écarté l’hypothèse du passage automatique des élèves de l’enseignement de base et du secondaire en cas de poursuite de rétention des notes des examens, soulignant que cette question ne s’est pas posée car l’évaluation est une partie inhérente à l’éducation.