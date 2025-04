Un haut fonctionnaire de l’ONU met en garde contre une « famine généralisée » à Gaza

Jonathan Whittall, chef de l’agence humanitaire des Nations unies (OCHA) à Gaza, a déclaré que le « blocus total et complet » imposé par Israël à la bande de Gaza, qui approche de la fin de son deuxième mois, est à l’origine de « souffrances infinies ».

« Les jours à venir à Gaza seront critiques. Aujourd’hui, les gens ne survivent pas à Gaza. Ceux qui ne sont pas tués par les bombes et les balles meurent lentement », a déclaré Whittall lors d’une conférence de presse dans la ville de Gaza.

« En tant qu’humanitaires, nous pouvons constater que l’aide est militarisée par son refus », a-t-il ajouté. « Rien ne justifie le refus de l’aide humanitaire ».

Whittall a également confirmé que les stocks du PAM à Gaza étaient épuisés et a déclaré qu’il n’y avait « aucune distribution de nourriture significative actuellement » dans la bande de Gaza.

Il a averti que la bande de Gaza était sur le point de connaître « une famine à grande échelle », mais a précisé qu’une telle déclaration devrait être fondée sur des preuves. OCHA travaillera avec d’autres organisations pour déterminer si la crise de la faim à Gaza constitue une famine, a-t-il ajouté.

