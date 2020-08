Un jour de congé à l’occasion du nouvel an de l’Hégire

Le nouvel an de l’hégire coïncidera cette année avec le jeudi 20 août ou le vendredi 21 août 2020, en fonction de l’observation lunaire selon le Mufti de la République.

Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d’un seul jour de congé, soit jeudi, soit vendredi prochains, ont indiqué, les services du ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.