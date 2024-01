Un lait concentré importé, frelaté

Le doyen des vétérinaires, Ahmed Rajab, a mis en garde, jeudi 25 janvier 2024, lors de son passage dans l’émission « Ahla Sbeh » de Radio Mosaique FM, contre un lait concentré importé de Malaisie. Il s’agit en effet d’un produit frelaté et contenant des substances cancérigènes. Ce produit se trouve dans plusieurs régions et dans de nombreux marchés tunisiens.

Le doyen a déclaré que l’État est responsable de la protection du citoyen en vertu de la loi n°24 relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation. Il a noté que le chapitre 6 de la même loi stipule que le contrôle s’effectue à travers trois étapes, qui sont le contrôle des documents, de l’identité, et des composantes du produit.

Personnellement, j’ai pu faire des vérifications et j’ai découvert les composants de ce lait.

Il a ajouté : « Il est devenu clair que ce lait concentré est composé de sucre, d’eau, d’huile de palme et de matières sèches du lait, un mot qui n’existe pas dans le Codex Alimentarius, et que tous ces composants ne peuvent pas être destinés au lait concentré. Donc l’identité ne correspond pas au nom de lait.

Il a déclaré qu’un autocollant a été collé sur le récipient de lait contenant de fausses informations afin de « justifier » le processus de distribution et d’introduction en Tunisie, ce qui constitue un «délit» selon la loi.

Il a souligné que l’huile de palme contient une substance toxique et dangereuse, et que cette huile doit être utilisée dans une certaine quantité, et avant de l’utiliser, il faut vérifier si elle contient ou non cette substance, et rien sur l’identité du lait concentré susmentionné n’indique ces données, selon lui.