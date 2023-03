Un Management à plus de 2,2 MDT, pour en arriver à un «coup d’accordéon»

C’est noté, comme l’a déjà rapporté l’agence tunisienne de presse TAP, la banque qatarie de droit tunisien, QNB, avait terminé l’exercice 2021 avec une perte record de plus de 104,6 MDT, malgré un petit PNB de 25 MDT, vite rongé par les 70,411 MDT de provisions, les 36,347 MDT de charges salariales et les 20,458 autres MDT en charges générales d’exploitation. L’Etat tunisien ne tirera de la filiale de l’une des plus grosses banques arabes que 37 mille DT en impôt sur les sociétés.

Le montant des provisions pourrait s’expliquer par les très importants engagements classés 4, comme le démontre le dernier bilan rendu public par cette banque privée qui bénéficie du minimum d’impôt. Un risque en matière d’engagement, faut-il le remarquer, est soutenu par une garantie de la banque-mère au Qatar, de 49,130 MDT. Un soutien, qui rassure sur l’avenir de la banque, malgré ses difficultés financières. Les nouvelles directions successives de la banque, et ses conseils d’administration sont pourtant assez bien payés pour pouvoir réaliser de meilleures performances.

Durant les dix dernières années, de 2012 à 2021, la QNB n’avait en effet été bénéficiaire qu’une seule fois, et d’un tout petit 0,106 MDT, réalisé en 2017 après le déficit de plus de 33 MDT de 2016. La QNB n’était alors que TQB, et les banques mixtes en Tunisie n’avaient que très peu l’habitude de gagner de l’argent. En 12 ans d’exercice, l’ancienne banque mixte TQB, devenue QNB à sa reprise par les Qataris en 2013, a dû opérer cinq fois sa recapitalisation, en injectant un total de 820 MDT.

8 pertes, 2 petits bénéfices et 7 augmentations de capital en 12 ans de QNB

Dans le bilan de 2021 de la banque, ses commissaires aux comptes (CC) indiquent qu’au 31 décembre 2020, le cumul de pertes de la QNB s’élevait à 236 MDT, et qu’ainsi, les fonds propres de la banque n’étaient plus que de 26,647 MDT représentant moins de la moitié du capital social qui est de 260 MDT. Elle avait été reprise de l’Etat tunisien en 2013 avec déficit de 13,386 MDT, et terminait 2021 avec un déficit multiplié par 3 par rapport à l’année de reprise par les Qataris. Dans le paragraphe « observations » du dernier bilan, les CC attiraient aussi l’attention sur le fait que la QNB Tunis ne respectait plus le ratio de solvabilité, ni le ratio de couverture de risque.

Le management de la banque a bien entendu l’avertissement , et la QNB Tunisie, filiale du groupe qatari QNB, a annoncé, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 février 2023 au siège de la banque à Tunis, l’augmentation du capital de la banque à hauteur de 250 millions de dinars, portant le capital à 644 millions de dinars tunisiens.

Une banque qui reste debout, soutenue par ses propriétaires

La dernière, et la plus grosse, augmentation de recapitalisation par injection de 250 MDT, devrait se faire à la mi-avril 2023, et comme le précise la note du conseil d’administration en date du 6 avril 2021 déjà, par une « diminution du capital par absorption de toutes les pertes cumulées évaluées à 236 MDT, pour augmenter ensuite le capital de façon concomitante de 130 MD ». Il semble cependant que les propriétaires de la QNB Tunis aient enfin décidé d’injecter 250 MDT, selon ce qu’a affirmé la chargée de communication à Africanmanager.

Et c’est tout cela qui fera que la QNB Tunis restera toujours debout , certes avec l’assistance de sa banque-mère comme il est de son rôle et de son obligation, et ses clients et déposants n’auront manifestement pas à s’inquiéter , en espérant que ses dirigeants, jugés surpayés, comme on le voit dans le millier de commentaires et réactions sur les réseaux sociaux sur notre dernier article, fassent mieux.