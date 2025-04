Un ministre israélien appelle à « l’enfer contre les terroristes » à Gaza

Le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, affirme qu’aucune aide humanitaire ne doit entrer à Gaza.

« Les meurtriers abjects de Gaza ne méritent aucune aide humanitaire, qu’elle provienne de quelque mécanisme civil ou militaire que ce soit », a déclaré Zohar sur X. « Seul l’enfer doit être déversé sur les terroristes jusqu’au retour du dernier otage de Gaza. »

Ses déclarations interviennent peu après que le ministre de la Défense, Israel Katz, a réitéré qu’aucun convoi d’aide ne serait autorisé à entrer dans la bande de Gaza, afin de faire pression sur Hamas.

Un blocus total de l’aide humanitaire à destination de la bande de Gaza est en vigueur depuis début mars. La conjonction des bombes et d’une situation humanitaire précaire aggrave rapidement la situation à Gaza.

Les civils de l’enclave sont en proie à des pénuries alimentaires extrêmes et à des conditions proches de la famine tout au long de la guerre. Des dizaines d’enfants sont morts de faim, et d’innombrables autres ont succombé à des blessures ou à des maladies évitables lors d’une catastrophe humanitaire d’origine humaine qui s’aggrave.

- Publicité-