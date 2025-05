Un missile balistique houthi touche l’aéroport Ben Gourion. Les compagnies internationales suspendent  leurs vols

Un missile balistique tiré par le groupe des Houthis au Yémen a frappé dimanche matin l’aéroport Ben Gourion, blessant six personnes.

L’armée israélienne a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises d’intercepter le missile, mais n’y être finalement pas parvenue. « Un impact a été identifié dans la zone de l’aéroport », a-t-elle ajouté.

Le système de défense aérienne de l’armée de l’air israélienne enquête sur cette défaillance.

Les sirènes d’alerte ont retenti dans tout le centre d’Israël à 9 h 22. Environ cinq minutes avant l’alerte, un avertissement anticipé a été envoyé aux habitants leur signalant une attaque de missiles à longue portée via une notification sur leurs téléphones.

Le nouveau système d’alerte, qui a été récemment mis en service, a connu quelques problèmes de mise en route, ne transmettant pas les alertes ou les transmettant sur une zone plus large que celle couverte par les sirènes.

L’espace aérien de l’aéroport Ben Gurion a été rouvert après environ une heure de suspension des décollages et des atterrissages à la suite de cette attaque.

Le transporteur hongrois Wizz Air a ensuite indiqué suspendre ses vols jusqu’au 6 mai au matin et « surveiller de près la situation ».

Wizz Air rejoint les grandes compagnies aériennes, dont la compagnie allemande Lufthansa, Air France, Air Europa, Austrian Airlines et Swiss Airlines, qui ont suspendu leurs vols vers l’aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv.

Les Houthis du Yémen ont revendiqué la responsabilité de ce tir, a déclaré Yahya Saree, le porte-parole de la branche armée du groupe, lors d’une allocution télévisée.

Saree a réitéré son avertissement aux compagnies aériennes, affirmant que l’aéroport israélien n’était « plus sûr pour le transport aérien ».

Un haut responsable houthi, a déclaré à la chaîne de télévision qatarie Al-Araby que le groupe avait démontré dimanche matin sa capacité à frapper des cibles sensibles en Israël.

Il a ajouté que le groupe n’avait « aucune ligne rouge » dans sa lutte contre Israël.

