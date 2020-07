Un Nahdaoui porte plainte contre Moussi en Tunisie et en Allemagne

Le député du mouvement Ennahdha, Moussa ben Ahmed a assuré ce jeudi 16 juillet 2020, qu’il va porter plainte contre Abir Moussi et trois de ses députés (Majdi Boudhina, Karim Krifa et Samira Saihi), en Tunisie et en Allemagne, « vu qu’il est aussi résident en Allemagne. »

Ben Ahmed a ajouté qu’une députée du Parti Destourien Libre l’a agressée avec son sac à main, rapporte Shems fm .