Un navire chargé de blé ukrainien en route pour la Tunisie

Cinq navires vont livrer du maïs et du blé à la Tunisie, à l’Espagne et à l’Italie et la Tunisie aux termes de l’accord sur les céréales conclu à Istanbul

Il s’agit de cinq vraquiers transportant plus de 116 000 tonnes de céréales qui ont quitté les ports ukrainiens dimanche, après avoir été autorisés par le Centre commun de coordination, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

Le MV Lila II (32 700 tonnes de maïs), le MV Sann Tro (26 500 tonnes de blé) et le MV Raeda (24 000 tonnes de blé) sont destinés à l’Espagne, tandis que le MV Rizabey transporte 22 923 tonnes de blé vers l’Italie, et le MV Doga K 10 000 tonnes de blé vers la Tunisie.

Une fois que le blé aura atteint sa destination, il pourra être transformé et envoyé vers d’autres pays, a précisé le JCC.

« Au 2 octobre, le tonnage total de céréales et autres denrées alimentaires exportées depuis les trois ports ukrainiens est de 5 760 967 tonnes métriques. Un total de 534 voyages (281 entrants et 253 sortants) ont été autorisés jusqu’à présent », a déclaré le CCM.

Les Nations unies, la Russie, la Turquie et l’Ukraine ont signé un document à Istanbul le 22 juillet pour ouvrir un corridor céréalier à partir de trois ports ukrainiens – Chornomorsk, Odesa et Yuzhnyi.