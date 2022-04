Un nouveau traitement pour soigner la maladie de Parkinson

Le CHU de Lille (Nord) a partagé l’excellente nouvelle : un essai clinique pour soigner la maladie de Parkinson a récemment obtenu d’excellents résultats, et pourrait être mis sur le marché à l’avenir. Ce traitement, nommé DIVE, consiste à injecter directement dans le cerveau la dopamine manquante chez les patients atteints de Parkinson, ce qui a également pour effet « de limiter les effets indésirables des traitements conventionnels ».

En clair, c’est « une plongée dans le cerveau pour mieux traiter la maladie, sur le modèle de l’administration continue d’insuline chez les patients diabétiques », résume le professeur David Devos, qui a co-fondé la start-up qui a développée la technologie, InBrain Pharma. Dans les Hauts-de-France, 22 000 cas sont recensés, et 200 000 en France.

La maladie de Parkinson, informe le CHU, est actuellement traitée à l’aide de L-Dopa, une substance qui s’ingère par voie orale et qui se transforme secondairement en dopamine. Cependant, cela « a une durée d’action limitée et entraîne des complications motrices très invalidantes chez 50% des patients après 5 ans et chez 80 % des patients après 10 ans ». La nouvelle technologie mise au point, en intracérébral, « permet une plongée dans le cerveau pour mieux traiter la maladie », continue le Pr David Devos.

Et le Pr Caroline Moreau, la co-fondatrice d’InBrain Pharma, de détailler : « [La dopamine] est stockée dans une pompe implantée sous la peau dans la région abdominale à laquelle est relié un fin cathéter permettant de [la] distribuer localement dans les ventricules cérébraux évitant les effets indésirables périphériques. »

L’essai clinique est toujours en cours au CHU de Lille. La prochaine étape, « la préparation d’un essai clinique de plus grande envergure, permettant l’obtention de l’autorisation de commercialisation du traitement DIVE ».