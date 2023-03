Un numéro vert à la disposition des communautés étrangères résidant en Tunisie

Un numéro vert 80 10 11 11 est mis à la disposition des étrangers résidant en Tunisie pour leur faciliter l’accès aux services et leur fournir les informations nécessaires, a annoncé le ministère de l’Intérieur dans un communique publié mardi.Cette mesure intervient à la suite des décisions annoncées dimanche au profit des communautés étrangères en Tunisie.

Parmi les mesures annoncées, il a été décidé de notamment délivrer des cartes de séjour d’un an pour les étudiants de l’Afrique subsaharienne afin de faciliter leur séjour sur le sol tunisien et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents dans un délai approprié, de prolonger le permis de séjour de trois mois à six mois et de mettre en place un numéro vert à la disposition des résidents de différents pays africains pour signaler tout abus commis à leur encontre.Ces mesures consistent, aussi, en le rapatriement volontaire de ceux qui le souhaitent dans un cadre organisé et en coordination préalable avec les ambassades et missions diplomatiques de leur pays d’origine en Tunisie et à exempter les ressortissants de pays africains du paiement des pénalités de retard imposées aux expatriés ayant dépassé la durée de séjour autorisée, dans le cadre du retour volontaire.

Des mesures ont été également décidées pour renforcer l’encadrement et fournir une assistance sociale, sanitaire et psychologique à tous les migrants et réfugiés des pays africains à travers le Croissant-Rouge tunisien et ses différents partenaires.

- Publicité-