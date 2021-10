Un petit derby sahélien et deux clasicos à l’affiche

La 2e journée de la Ligue 1 du football professionnel, proposera cinq affiches seulement pour ce week-end, pour les deux poules A et B, eu égard aux engagements continentaux de plusieurs clubs tunisiens.

Parmi les affiches reportées de cette 2e journée, figurent notamment, deux clasicos fort intéressants opposant d’un côté, l’Espérance sportive de Tunis au Clubs sportif sfaxien et de l’autre l’Etoile sportive du Sahel au Club africains.

Ces deux clasicos auront lieu respectivement, mercredi et jeudi prochain.

Pour ce qui est du programme de ce week-end, les clubs engagés se présentent avec des objectifs différents. Les uns abordent la journée avec l’ambition de confirmer les succès de la première journée, tandis que les autres, chercheraient plutôt à rectifier le tir et à se relancer en ce début du championnat.

Dans la poule 1, l’US Tataouine fera cette semaine le déplacement à la banlieue sud de Tunis pour y affronter le CSH-Lif avec l’intention de confirmer sa bonne entame de la compétition après son premier succès aux dépens du CA Bizertin.

Les protégés de Mohamed Ali Maalej ambitionnent de récolter un maximum de points d’entrée pour assurer très tôt une 4e voire une 5e place en Ligue 1, eux qui disputent cette année leur quatrième saison parmi l’élite et devraient face preuve davantage de maturité.

De leur coté, les hammamlifois, nouveau promu, entend réaliser un premier succès chez lui afin de booster le moral de ses troupes, faire un bon parcours et assurer tôt son maintien, en engrangeant le plus de points possible chez eux.

Pour le compte de la même poule, le CA Bizertin tentera, cette semaine, en accueillant l’autre promu l’ES Hammam-Sousse à rectifier le tir après le revers de la première journée et lancer son compteur points.

La formation nordiste est tenue de faire honneur à ses supporters qui attendent depuis longtemps de voir leur club sous un nouveau visage, après deux saisons pour le moins difficiles durant lesquels le club a du cravacher pour assurer son maintien in extremis.

Pour sa part, le promu conduit par Nawfel Chebil aura besoin de gagner pour se recharger un bon moral et avoir un bon capital confiance pour la suite du parcours qui s’annonce long et très dur.

Les autres matches au programme de cette poule: le clasico entre l’Espérance de Tunis et le Club sfaxien, aura lieu mercredi à Radès, tandis que la confrontation entre l’ES Métlaoui et l’US Ben Guerdane se jouera jeudi chez les miniers.

Dans la Poule 2, l’attention sera particulièrement portée sur la confrontation qu’accueillera le stade Ahmed Khaouaja de Mahdia entre l’AS Réjiche, auteur d’une bonne prestation devant le Club africain (0-0) lors de la première journée, et l’US Monastir vainqueur du CS Chhebba (2-0).

Un derby sahélien est donc à l’affiche dans lequel les chances semblent égales entre les protégés de Farid Ben Belgacem et ceux du doyen des entraîneurs tunisiens, Faouzi Benzarti.

Cette années, les deux formations comptent jouer l’une des trois premières places du classement qualificatives pour les play-off et confirmer les bons résultats de la saison écoulée.

De son côté, après son succès en déplacement le week-end dernier aux dépens de l’ES Zarzis, l’Olympique de Béja tentera de continuer sur sa lancée sous la houlette de Chiheb Ellili, en accueillant l’AS Soliman.

La mission des cigognes ne sera pour autant pas facile devant une formation slimanienne désireuse de rééditer le parcours de l’année précédente, notamment, avec le retour du coach Chaker Mefteh à sa tête.

Le troisième match de la poule opposera, quant à lui, le CS Chebba à l’ES Zarzis, les deux derniers clubs à avoir rejoint l’élite.

Les chebbiens profiteront de l’avantage du terrain pour se réconcilier avec leurs supporters, tandis que les visiteurs tenteront d’engranger leurs trois premiers points de la saison après le revers essuyé à Béja et retrouver le jeu qui leur a permis de briller lors du tournoi de barrage.

Le clasico de la journée dans la poule 2 aura lieu jeudi prochain sur la pelouse du Stade Bouali Lahouar.