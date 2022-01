Un RBE de 219,4 MDT chez l’UIB à fin 2021

Les indicateurs de la Banque UIB, arrêtés au 31 décembre 2021, font ressortir des encours de dépôts à 5, 412 Milliards DT à fin 2021contre 5,132 Milliards DT à fin 2020. Cette augmentation de dépôts de +5,4% résulte principalement de la hausse (a) des dépôts d’épargne (+172,7 MTND) (b) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+99,2 MTND) (c) des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+6,4 MTND) et (d) des dépôts à vue (+1MTND). L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une croissance de +2,2% correspondant à un additionnel de +130,4 MTND, pour atteindre un encours de 5 963,4 MTND à fin 2021 vs 5 833 MTND à fin 2020.

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une hausse de +3,5% pour atteindre 686,3 MTND à fin 2021 vs 662,8 MTND à fin 2020. La marge d’intérêt a atteint 251,5 MTND à fin 2021 vs 244 MTND à fin 2020, soit une hausse de +3,1%. La marge sur les commissions a enregistré une augmentation de +20,9% pour atteindre 140,6 MTND à fin 2021 vs 116,3 MTND à fin 2020. Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une hausse de +20,5% pour atteindre 50,5 MTND à fin 2021 vs 41,9 MTND à fin 2020.

Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +10% pour atteindre 442,5 MTND à fin 2021 vs 402,2 MTND à fin 2020. Les frais de personnel ont accusé une hausse de +22,9% en 2021 pour atteindre 176,2 MTND vs 143,4 MTND en 2020. L’évolution des frais de personnel de +32,8 MTND inclut un montant de 15,9 MTND au titre de l’ajustement du stock de provisions consécutif à la révision de l’indemnité de fin de carrière (accord salarial conclu en date du 26 juillet 2021 entre l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et la Fédération des banques et des établissements financiers relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)).

Les charges opératoires ont progressé de +18,3% pour atteindre 239,4 MTND en 2021 vs 202,3 MTND en 2020. Cette hausse de 37,1 MTND tient compte d’un montant de 15,9 MTND au titre de l’ajustement du stock de provisions consécutif à la révision de l’indemnité de fin carrière. Si l’on exclut cet effet non récurrent, l’évolution des charges opératoires est de 10,5%.

Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une croissance de +1,8% pour atteindre 203,5 MTND en 2021 vs 200 MTND en 2020. Compte non tenu de l’effet non récurrent (ajustement du stock de provisions consécutif à la révision de l’indemnité de fin carrière), le Résultat Brut d’Exploitation est de 219,4 MTND correspondant à une progression de 9,7% au cours de l’exercice 2021.