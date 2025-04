Un sondage américain révèle un soutien croissant à la pression sur Israël

L’Institut arabo-américain (AAI), basé aux États-Unis, indique qu’un récent sondage a révélé qu’un nombre croissant d’électeurs, y compris des républicains généralement pro-israéliens, estiment que le soutien des États-Unis à Israël est trop unilatéral et qu’il faudrait davantage faire pression sur Israël pour qu’il fasse des concessions à Gaza et au Liban.

« Les résultats du mois d’avril montrent une augmentation substantielle du nombre de républicains qui pensent que le président devrait exercer une telle pression sur Israël », a déclaré l’AAI dans un communiqué de presse.

« En 2024, les Républicains étaient divisés en 37 % et 40 % d’accord et de désaccord. Aujourd’hui, 49 % d’entre eux sont d’accord avec l’idée qu’une pression plus forte devrait être exercée, contre seulement 29 % qui ne sont pas d’accord avec cette idée.

Le sondage a également révélé qu’une pluralité d’électeurs sont d’accord avec la conclusion de la CPI selon laquelle les actions d’Israël à Gaza constituent des actes génocidaires, par 44 % contre 28 %. Parmi les démocrates, 54 % sont d’accord et seulement 15 % ne le sont pas, tandis que parmi les républicains, les pourcentages sont respectivement de 38 % et 36 %.

