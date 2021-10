Un sous-variant du Delta, plus transmissible, se propage au Royaume-Uni

Alors que l’Europe fait face à une reprise épidémique, un nouveau sous-variant du Delta, baptisé « AY.4.2 », se propage au Royaume-Uni, rapportent Le Figaro et 20 Minutes. La semaine dernière, il représentait 6 % des cas détectés, selon le bilan hebdomadaire de l’autorité sanitaire britannique. Ce sous-variant, en cours d’investigation, serait plus transmissible.

« Des éléments préliminaires semblent prouver qu’il présente un taux de transmission plus élevé par rapport au Delta. Des preuves supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si c’est lié à un changement dans le comportement du virus ou aux conditions épidémiologiques », a précisé l’agence de santé publique. En revanche, s’il est potentiellement plus transmissible, ce sous-variant du Delta ne serait pas plus dangereux et ne réduirait donc pas l’efficacité des vaccins contre le Covid-19.