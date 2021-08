Un vaccin anti-Covid “made in Tunisia” est tout fait possible et à la portée

Riadh Daghfous, membre de Comité scientifique de lutte contre le coronavirus et directeur général du Centre nationale de pharmacovigilance, a annoncé, mardi, que la Tunisie s’apprête à produire des vaccins anti-Covid dans ses laboratoires.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a assuré que la fabrication locale des vaccins est possible et que des contacts avec des laboratoires internationaux sont en cours, l’obtention de leur accord étant indispensable.

Le besoin de fabriquer le vaccin est d’autant plus impératif qu’une troisième dose du vaccin Pfizer et Moderna est préconisée et que certains d’entre eux ne sont efficaces que pour une durée de huit mois.

Daghfous a indiqué que le Comité scientifique s’est réuni pour étudier l’efficacité des vaccins administrés et la nécessité d’administrer une troisième dose de certains d’entre eux.