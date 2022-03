Un variant «Deltacron» détecté en France

Ce virus hybride, mélange de Delta et Omicron, circule à bas bruit, sans

inquiéter outre mesure les spécialistes.

Alors que tous les indicateurs sont au vert, que le nombre de cas

diminue chaque jour, tout comme la mortalité et les hospitalisations,

faut-il craindre le nouveau variant «Deltacron»? Cette version

recombinée de Delta et Omicron circule en effet à bas bruit dans le

pays. Une dizaine de cas ont été détectés par Santé publique France. «La

recombinaison est un processus biologique naturel», explique Étienne

Simon-Lorière, virologue à l’Institut Pasteur à Paris. «Il y a sans

doute plus de cas qu’on ne le pense. Mais on savait que cela pouvait

arriver, et pour le moment il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre

mesure.»

