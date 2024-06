Une amende de 6,5 MDT contre Ooredoo, qui n’était la seule 

« Dans le cadre de l’exercice par l’Autorité Nationale des Télécommunications des missions et pouvoirs qui lui sont confiés par le Code des Télécommunications, notamment ceux liés au contrôle des obligations légales imposées aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications en matière de protection des utilisateurs des services de télécommunications et de réponse aux exigences de sécurité, et en application des exigences du 3ème alinéa du chapitre 74 du Code des télécommunications, le Conseil de l’Autorité a décidé Lors de sa séance tenue le 5 juin 2024, l’Instance Nationale des Télécommunications a adressé une amende financière à Ooredoo Tunisie d’un montant de six millions cinq cent trente et un mille neuf cent quarante dinars (6.531.940 dinars tunisiens) », a annoncé l’INT.

Et de préciser que « cette décision intervient après que l’Autorité Nationale des Télécommunications a constaté que « Ooredoo Tunisie » continuait de violer la réglementation régissant la vente des cartes SIM de téléphonie mobile et la conclusion des contrats d’abonnement, et son non-respect de l’avertissement qui lui avait été adressé le 15 mai 2023, puis l’injonction qui lui a été adressé le 31 janvier 2024, l’obligeant à mettre fin à la violation de la réglementation précitée ». Le même jour du 31 janvier dernier, Tunisie Télécom recevait un avertissement de l’INT pour les faits reprochés.Bien Avant elle, Lycamobile avait reçu le 20 février un avertissement pour les mêmes faits et le 31 janvier Cayon Cloud Communication, opérateur MVNO en Tunisie en partenariat avec Tunisie Télécom, était sanctionné de 50 mille DT