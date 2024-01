Une année mouvementée en transactions de blocs chez le groupe Bayahi, et pas le seul !

C’est certainement la 1ère transaction de blocs de l’exercice 2024, et elle est a été faite dès le 10 janvier entre Hatem Denguezli et son entreprise, la société Land’Or. La transaction semblait d’autant plus « bizarroïde », qu’il s’agissait de l’achat de 6.380 actions au prix de 5,9 DT et de leur vente, le même jour au même prix (37.642 DT.

2023 en bourse aura été l’année des transactions de blocs, le plus souvent entre actionnaires et dirigeants des entreprises cotées, ou entre sociétés du même groupe. L’année dernière a connu un nombre de transactions d’un montant de 531,4 MDT, en nette hausse de 61 % par rapport aux 341 MDT de l’exercice boursier 2022.

L’Amen Bank en avait aussi fait, et sa dernière en date du 16 décembre dernier avait été de 7,458 MDT pour 200 mille actions. Le 13 décembre, deux autres transactions de blocs ont été enregistrées sur le même titre, pour une valeur totale de 14,072 MDT. Le jour d’avant, c’étaient deux opérations sur le titre Maghrebia pour 2,612 MDT. En tout, 24,142 MDT ont été mobilisés. A cela s’ajoutent des opérations significatives sur Sotuver (0,450 MTND), STA (0,195 MDT) et Simpar (0,104 MDT)

Focus sur les 13,23 % des transactions

Le groupe Bayahi, par exemple, en a fait huit en 2023, pour un montant total en transactions, de 70,33 MDT, soit 13,23 % de l’ensemble des transactions enregistrées en bourse pour la même année.

Le 29 décembre dernier, le verrier coté en bourse Sotuver annonçait la cession d’un bloc de 916.189 actions de l’assureur Lloyd (non coté sur la Bvmt) du même groupe pour un montant de plus de 11,168 MDT, qui les lui rachetait le même jour et pour exactement le même prix.

Le même jour, la CIF (Compagnie Financière d’Investissement) qui est le bras financier du groupe Bayahi et la Sotuver, faisaient la même chose pour la somme de 11,158.344 DT contre 916.189 actions échangées dans les mêmes conditions. Le 27 décembre 2023, on enregistrait la réalisation de trois transactions de blocs portant sur 2 406 620 actions Sotuver à un cours unitaire de 12,190 DT, soit un montant global de 29,3 MDT.

On notera que, sur les neuf premiers mois de l’année 2023, le verrier des Bayahi avait réalisé un chiffre d’affaires de 120,1 millions de dinars contre 116,6 millions de dinars au 30 septembre 2022, soit une augmentation de 3%, portée essentiellement par les ventes sur les marchés extérieurs (+13%) qui ont largement compensé la régression de 11% du chiffre d’affaires local, expliquée en grande partie par la planification de production. A l’export et malgré une conjoncture difficile et incertaine, la Sotuver a réussi à augmenter son export grâce à la diversification des marchés et le développement de nouveaux produits, et de renforcer son statut d’entreprise majoritairement exportatrice avec 65% des ventes globales à l’export.

La Bourse de Tunis a connu, en date du 27 décembre 2023, la réalisation d’une transaction de blocs portant sur 918 700 actions TPR (Coté en bourse) à un cours unitaire de 4,920 DT, soit un montant global de 4,5 MDT. La Bourse de Tunis avait aussi, le 31 octobre, enregistré la réalisation d’une transaction de blocs portant sur 400 802 actions TPR à un cours de 4,990 DT, soit un montant global de 2 MDT.

Notons qu’au cours des neuf premiers mois de l’année 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires local de 86,6 MDT, soit une baisse de 5% comparée à la même période en 2022. Les ventes à l’export se sont accrues de 4% à 59,1 MDT.

La Bourse de Tunis a connu en date du 27 décembre 2023 la réalisation d’une transaction de blocs portant sur 310 000 actions Magasin Général (coté en bourse) à un cours unitaire de 8 DT, soit un montant global de 2,5 MDT. Lloyd VIE, représentée par Taieb Bayahi en sa qualité de Président du CA, a déclaré avoir acquis 400 802 actions TPR, le 31 octobre 2023, auprès de la société Lloyd Tunisien à un cours de 4,9 DT.

Que veulent dire toutes ces transactions ?

Les entreprises du groupe Bayahi, n’ont cependant pas été les seules à faire plusieurs transactions. C’était en effet, le cas aussi et notamment, de l’Amen Bank et de l’assureur Maghrebia du groupe Essassi et d’autres cotées comme le concessionnaire automobile Artes des Mzabi ou la STA du groupe de l’homme d’affaires Nouri Chaabane.

« Officiellement, toutes ces transactions de blocs ne sont qu’un reclassement à l’intérieur du groupe, et qui n’a produit aucune modification dans l’actionnariat extérieur, puisque ce sont des transactions intergroupe » explique un intermédiaire en bourse en bourse, même si certaines parties prenantes de ces transactions ne sont pas cotées en bourse.

Un autre éminent intermédiaire en bourse sur la place financière tunisoise nous certifie que « il n’y a généralement aucune optimisation fiscale, mais uniquement des opérations interentreprises du même groupe, cotées ou non, pour réaliser des plus-values pour améliorer ses propres résultats ».

Notre interlocuteur prend l’exemple d’un assureur coté qui vend des actions de son entreprise à une ou plusieurs sociétés du groupe à un prix plus élevé que le cours en bourse, qui lui fait réaliser une plus-value ou une petite moins-value pour améliorer ses états financiers et son bilan en général. Et c’est ensuite l’acheteur du même groupe qui lui revend les mêmes actions au même prix d’achat. Le vendeur réalise ainsi une plus-value, et l’acheteur réalise une opération blanche qui n’influencera point ses finances et ne changera pas non plus l’actionnariat de l’entreprise et des entreprises du groupe.

De plus en plus, les groupes prennent conscience de l’état des entreprises du groupe et à leur exposition à ces entreprises qui est une donnée importante pour les analystes financiers pour déterminer les résultats et les perspectives et impacte aussi les projets et la capacité à saisir les opportunités, ce qui explique, même en partie, des transactions de blocs entre entreprises du même groupe.