Une banque contaminée, sous menace d’insolvabilité

Ces états financiers font apparaître un total net du bilan de 295 279 144 DT, un résultat déficitaire de plus de 12, 288 MDT et une trésorerie positive à la fin de la période de 39, 177 MDT. Ses produits d’exploitation bancaires ont baissé, ses charges d’exploitation ont aussi baissé, son PNB a stagné, son résultat d’exploitation négatif a quadruplé par rapport à l’exercice 2019 (-12,256 MDT contre -3,417 MDT en 2019), et le déficit de son résultat net a été multiplié par cinq, passant de -2,3 MDT à la fin de l’exercice 2019, à -10,490 MDT à la fin de l’exercice 2020.

Selon le rapport de ses Commissaires aux Comptes (CC), la BFPME accuse des pertes cumulées totalisant à la clôture de l’exercice 2020 un montant de 95, 771 MDT (le capital de la BFPME est de 110 MDT) et un résultat déficitaire de l’exercice de 12, 288 MDT, engendrant ainsi une situation nette comptable négative de l’ordre de 5, 129 MDT.

Les actionnaires (l’Etat à 60 %, le groupe chimique à 22 %, TT à 10 %, l’OACA à 6 % et l’OCT à 2 %) devaient prononcer la dissolution dans l’année qui suit la constatation des pertes, réduire ou augmenter le capital d’un montant égal au moins à celui des pertes. Ils n’en ont rien fait, et préféré

La poursuite des activités, sans rien faire pour sauver la banque de la banqueroute.

Et les CC de prononcer certifier alors, que « la situation de la Banque empire davantage, et nous vous informons qu’à la date de rédaction du présent rapport, la situation financière est devenue très critique et menace sérieusement la solvabilité de la Banque et sa capacité à honorer ses engagements financiers »

Des explications qui ne disent rien des raisons de la non-augmentation du capital

Selon le management pourtant, l’exercice 2020 a été plutôt marqué par une hausse des de 23,5 mille DT engagements de la Banque (428 245 007 DT, dont 7 470 307DT hors bilan alors que les CC affirmaient que la banque ne détenait pas une comptabilité hors-bilan), enregistrant ainsi un accroissement de 5.7%.

Le management de la BFPME explique aussi que « après 3 exercices de quasi-stabilité des capitaux propres de la Banque à des niveaux de 6 MD en 2019-2018 et 2017, ces derniers ont observé pour la première fois une baisse de 12MDT pour passer de +7,1 MD en 2019 à -5,1 MD au 31/12/2020 ».

Et explique encore que « des mesures économiques et sociales exceptionnelles décrétées en faveur des entreprises afin de contrer les effets néfastes de la crise du Covid-19, ont eu un effet négatif aussi bien, sur le volume d’activité de la Banque, durant l’exercice 2020, que sur la trésorerie de la Banque ».

Il est vrai que dans le cadre de la mise en œuvre des dispositionsportant mesures exceptionnelles au profit des entreprises et professionnels concernant le report des échéances en principal et en intérêts, la banque a traité 116 dossiers qui ont porté sur des impayés en principal pour 2.825.666,852 DT et des impayés en intérêts pour 970.268,151 DT. Mais ces reports ont aussi généré des intérêts de report pour 138.292,536 DT comptabilisés en produits

Le même management explique enfin, que« les états financiers de l’exercice 2019 ont été retraités pour des besoins de comparabilité (..). Le montant objet de cette modification se rapporte à une commission de 2, 133 630 MDT en TTC relative à la rémunération de la banque qui représente les 2/3 des sommes recouvrées sur les intérêts et intérêts de retards pour les crédits de restructuration accordés sur le fonds de soutien des petites et moyennes entreprisesau titre des exercices 2016,2017,2018 et 2019 ». Toutes cependant, des explications, qui ne disent rien des raisons qui poussaient les actionnaires à laisser cette banque à l’abandon, sans augmentation de capital, avec pertes cumulées qui risquent de la perdre. Drôle de conseil d’administration, pour ne pas dire qu’il est irresponsable!