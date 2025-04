Une batterie de mesures pour dynamiser le commerce électronique

L’e-commerce tunisien connaît une croissance fulgurante, portée par l’essor des nouvelles technologies, l’amélioration des infrastructures numériques et l’évolution des habitudes de consommation. En 2025, ce secteur est plus compétitif que jamais, offrant de nouvelles opportunités aux entreprises et aux entrepreneurs.

Le directeur du développement du Commerce électronique au ministre du Commerce, Khabbab Hadhri, a annoncé que plusieurs mesures importantes ont été prises pour redynamiser le secteur du commerce électronique en Tunisie.

Dans une interview exclusive accordée, mercredi 23 avril 2025 à Africanmanager, Hadhri a évoqué la création d’un nouveau comité national du e-commerce et l’affichage d’une marque de confiance pour les sites de vente en ligne.

Sur un autre volet, il souligné l’essor du commerce électronique en Tunisie essentiellement au cours de ces dernières années.

Il a fait savoir qu’une recrudescence des fraudes visant les consommateurs, particulièrement via les achats effectués par le biais les réseaux sociaux ont été enregistrées.

Et d’assurer qu’un projet de loi est actuellement en préparation pour mieux encadrer le commerce électronique en Tunisie, un secteur devenu essentiel dans la vie quotidienne, mais où la protection des consommateurs doit être une priorité.

En effet, il a indiqué qu’en 2024, environ 20,2 millions de paiements électroniques ont été effectués pour une valeur de 1241,2 millions de dinars, soit une progression de 13,4 % par rapport à l’année précédente. Et de préciser qu’à ce jour, 1 126 sites web offrent des services de paiement en ligne.

Hadhri a souligné l’importance d’intégrer les entreprises opérant dans le domaine du commerce électronique dans le système de paiement électronique et de la cybersécurité. Il a également évoqué la volonté de l’État de mettre en place une stratégie nationale visant à développer les mécanismes numériques adoptés par l’administration, suivant un plan de travail quinquennal.

Par ailleurs, il a mentionné que, dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), plusieurs accords de libre-échange continental africain ont été conclus, notamment un protocole relatif au commerce électronique et aux moyens d’exportation vers le marché africain.

Commerce électronique: Des plaintes déposées sur les arnaques et les fraudes !

La présidente de l’Organisation de défense du consommateur, Thouraya Tabassi, a récemment déclaré que le phénomène de « fraude » envers les consommateurs, par le biais des achats via les médias audiovisuels, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux, a considérablement augmenté, récemment.

Elle a estimé que, bien que l’évolution technologique et le commerce électronique présentent de nombreux avantages, ils comportent aussi des inconvénients, notamment l’escroquerie. Aussi a-t-elle appelé à une surveillance renforcée de la part des ministères du Commerce et de la Santé, soulignant que l’absence d’un cadre législatif et réglementaire pour le commerce électronique a permis à certains d’exploiter ces plateformes pour tromper les consommateurs, qu’elle a incités à ne pas se laisser éblouir par ce qui est proposé en ligne.

Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de protéger le consommateur, en organisant le commerce électronique, en l’encadrant juridiquement et en soumettant les acteurs du secteur aux règles commerciales en matière de prix et de publicité.

Elle a également appelé à la mise en place urgente de mesures légales contre les contrevenants.

Tabassi a, par ailleurs, révélé que l’Organisation de défense du consommateur reçoit en moyenne cinq plaintes par jour et qu’entre le 1er anvier et le 30 octobre 2024, 250 lui sont parvenues, dont 95 concernent des fraudes, via les réseaux sociaux.

Elle a, enfin, annoncé que le législateur prépare actuellement un projet de loi pour lutter contre ce phénomène et organiser ce commerce électronique, qui est devenu une réalité essentielle pour faciliter la vie quotidienne, mais où il est primordial de protéger le consommateur.