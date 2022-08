Une « bombe à retardement » socioéconomique, la disparition des plages

Les rivages sud de la Méditerranée perdent du sable plus rapidement que presque partout ailleurs. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des moyens d’y faire face.

Pa exemple, au cours des 15 dernières années, les pêcheurs de Ghannouch, une ville située à environ 400 kilomètres (environ 250 miles) au sud de la capitale tunisienne, Tunis, affirment avoir constaté des « changements radicaux » sur le littoral autour duquel ils naviguent.

« Le sable diminue et les rochers commencent à apparaître », a déclaré à Deutsche Welle, un marin local et le chef de la guilde des pêcheurs dans le port du sud. « C’est un double problème car les côtes du gouvernorat de Gabès souffrent déjà de la pollution environnementale due aux usines chimiques de la région. Cela affecte grandement le travail des petites entreprises de pêche. »

« Il y a des points noirs autour des côtes maintenant », a ajouté un autre pêcheur celui-là de Kerkennah. « Il y a d’énormes différences entre la côte d’aujourd’hui et celle d’il y a 20 ans », a-t-il ajouté. « Bien que ce phénomène soit encore confiné à des endroits spécifiques autour de l’île ».

Les familles de pêcheurs du sud de la Tunisie ne sont pas les seules à faire face à de tels changements. Une étude récente de la Banque mondiale qui s’est penchée sur les conséquences économiques de l’érosion côtière dans cette région a révélé que des pays comme la Tunisie, le Maroc, la Libye et l’Algérie perdaient leurs plages plus rapidement que presque partout ailleurs dans le monde.

Plus rapide que la moyenne mondiale

L’étude a conclu que les plages de la région du Maghreb se sont érodées à un rythme de 15 centimètres par an en moyenne entre 1984 et 2016. La moyenne mondiale est d’environ 7 centimètres par an.

Il peut être difficile de déterminer l’ampleur de la perte de littoral dans un seul pays, car les côtes gagnent et perdent du sable, de sorte que les moyennes nationales peuvent être trompeuses. Mais c’est lorsque les chercheurs de la Banque mondiale ont utilisé des données plus détaillées et des images satellites de l’Agence spatiale européenne et du Centre national d’océanographie du Royaume-Uni qu’il est apparu clairement à quel point le littoral du Maghreb était menacé dans certaines zones.

Un peu plus d’un tiers – 38 % – des plages du Maroc s’érodent et le pays perd entre 12 et 14 centimètres par an. Les côtes libyennes reculent d’environ 28 centimètres par an. Mais elles sont considérées comme relativement stables par rapport à la Tunisie. Là-bas, environ un tiers – 35 % – des plages de sable s’érodent également, mais à un rythme beaucoup plus rapide, entre 50 et 70 centimètres par an.

Par exemple, entre 2006 et 2019, à Hammamet, ville touristique populaire située au sud de Tunis, la capitale du pays, la superficie de la plage a diminué de moitié. Cela équivaut à une perte d’environ 24 000 mètres carrés, soit entre 3 et 8 mètres par an, ont calculé les experts.

Les économistes de la Banque mondiale ont également tenté de calculer la valeur de ces pertes en évaluant la valeur des terres et des infrastructures perdues sur la côte. Ils ont constaté que ces pertes équivaudraient à environ 2,8 % du produit intérieur brut (PIB) en Tunisie, 0,7 % en Libye, 0,4 % au Maroc et 0,2 % en Algérie. Au total, cela aurait été équivalent à environ 2,46 milliards de dollars (2,42 milliards d’euros), sur la base du revenu national de ces pays à partir de 2021.

Toutefois, comme l’ont également noté les chercheurs, « ces coûts sont inférieurs car ils n’intègrent pas d’autres valeurs telles que les recettes perdues du tourisme. »

L’érosion côtière a également un autre effet d’entraînement : En empiétant sur les terres, l’eau salée commence à polluer les eaux douces souterraines, les rendant plus salées. L’eau saumâtre ne peut plus être utilisée pour la boisson ou l’agriculture.

Catastrophe socio-économique

L’impact potentiel de l’érosion côtière sur des secteurs comme le tourisme et la pêche est comme une « bombe socio-économique » prête à exploser, ont déclaré les auteurs d’un article publié par HydroSciences Montpellier, un laboratoire spécialisé de l’Université de Montpellier en France qui se concentre sur les ressources en eau de la Méditerranée.

« Le changement climatique amplifie d’autres menaces et exacerbe les vulnérabilités et les risques sociaux sous-jacents », a déclaré à DW Lia Sieghart, responsable des pratiques de la Banque mondiale en matière d’environnement et de ressources naturelles pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. « Les groupes sociaux marginalisés sont particulièrement vulnérables à l’impact du changement climatique. C’est pourquoi la stabilisation politique et les actions sur le changement climatique vont de pair. »

La situation dans les pays du Maghreb est également plus précaire en raison du nombre de locaux qui vivent sur ou près de la côte. On estime que 40 % de la population mondiale totale vit près de la mer.

Cependant, au Maroc, le pourcentage d’habitants vivant près de la côte est de 65% et en Tunisie, il est d’environ 85%. La plupart des grandes villes du Maghreb sont situées sur la côte et en Tunisie, par exemple, on estime que 90 % de la production économique du pays se fait en bord de mer.

En fait, l’urbanisation croissante et la pression démographique sur les côtes pourraient bien être l’une des nombreuses raisons de l’accélération de l’érosion côtière. Les bâtiments et les humains évincent les éléments naturels qui tendent à protéger de l’érosion, comme les zones humides, les plantes et les dunes de sable.

La montée des eaux est inévitable

Une autre raison majeure de la disparition des plages est évidemment la hausse du niveau des mers. Mais, comme l’ont expliqué les experts à DW, la véritable raison pour laquelle les pays du Maghreb connaissent l’une des pires érosions côtières au monde pourrait en fait se situer bien plus à l’intérieur des terres.

« S’il y a une différence entre le Maghreb et les pays du nord de la Méditerranée, je pense que c’est le nombre de barrages et de rivières », explique Gil Mahe, directeur de recherche au Laboratoire d’hydrosciences de Montpellier, en France, qui travaille actuellement à l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), en Tunisie. L’érosion est plus rapide ici car « il n’y a pas beaucoup de rivières et beaucoup de barrages », explique Mahe.

Des études menées en Tunisie, en Algérie et au Maroc sur l’histoire de la sédimentation près de l’endroit où les rivières atteignent la mer ont montré que là où il y a de grands barrages, il n’y a pas assez de sable qui arrive sur la côte, a expliqué Mahe. Le fonctionnement géomorphologique naturel d’un littoral verrait le sable arriver pour étoffer la côte, puis il serait emporté vers la mer par les courants marins.