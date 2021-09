Une cheffe du gouvernement à la discrétion du chef de l’Etat!

Féru d’annonces surprises et dans le même temps sensationnelles, le président de la République, Kais Saied, en a sorti une, et de taille, en chargeant une femme de former le gouvernement de l’état d’exception. C’est l’universitaire géologue Najla Bouden Romdhane qui va officier à la Kasbah à la tête d’un attelage gouvernemental qu’elle a été sommée de composer presque séance tenante.

Le chef de l’Etat a été très clair là-dessus comme au sujet des missions auxquelles la cheffe du gouvernement doit s’atteler, à savoir « combattre la corruption et lutter contre l’anarchie qui règne dans plusieurs institutions ».

On comprend le souci dominant de Kais Saied de nettoyer les écuries d’Augias de la République, mais dans la hiérarchie des priorités des Tunisiens, les défis financiers et économiques prennent rang parmi les enjeux vitaux de la Nation, alors que les caisses de l’Etat ne seraient pas loin d’être à sec, que les bailleurs de fonds locaux et internationaux ne se bousculent nullement au portillon, et que le Fonds monétaire international qui s’impatientait d’avoir un vis-à-vis officiellement mandaté, va devoir encore ronger son frein, le temps que les choses s’éclaircissent du côté tunisien et que les perspectives se précisent.

La nomination d’une femme à la tête du gouvernement a réjoui beaucoup de monde, et à juste titre pour une un pays comme la Tunisie, pionnier en matière d »émancipation de la femme et de sa promotion dans pratiquement tous les domaines. Mais d’aucuns se désolent que cette nomination soit associée à une occurrence politique et constitutionnelle qui l’entache d’illégalité, en l’absence d’un Parlement pour l’entériner et au milieu d’un maquis d’ordonnances qui consacrent, à leurs yeux , des pratiques qui n’ont nulle partie liée avec la loi, la Loi fondamentale, en un mot la légalité.

Quel rôle pour la cheffe du gouvernement ?

La question qui pose en ce moment avec insistance est de savoir quel rôle la cheffe du gouvernement va remplir sous le régime de l’état d’exception où le Décret 117 confère au président de la République tous les pouvoirs. Ses prérogatives se limiteraient-elles à la coordination entre les différents ministres et les services gouvernementaux ? Aura-t-elle latitude pour décider, et si oui dans quels domaines ? A l’évidence et au vu des textes dudit Décret présidentiel, on ne serait pas surpris d’apercevoir qu’à, l’exercice, la prochaine locataire de la Kasbah serait une cheffe de gouvernement à la discrétion du chef de l’Etat.

Dans la logique des ordonnances prises jusqu’ici par le président de la République, Nejla Bouden devrait se faire reconnaître moins de pouvoir direct que les précédents chefs de gouvernement en vertu de la constitution de 2014 après que Saied a déclaré la semaine dernière que pendant l’état d’exception, le gouvernement sera responsable devant le président de la République, et uniquement devant lui.

En attendant la réaction de l’UGTT

Quelques éparses réactions, du reste, individuelles, ont été enregistrées à la suite de la nomination de Nejla Bouden. Mais c’est celle de l’UGTT qui est la plus attendue, dès lors qu’elle pèsera de tout son poids sur la situation sociale à laquelle le nouveau gouvernement est appelé à faire face.

La Tunisie est confrontée à une crise des finances publiques qui se profile rapidement, après des années de stagnation économique aggravées par la pandémie de coronavirus et les luttes politiques intestines.

Les obligations d’État sont sous pression et le coût de l’assurance contre leur défaut a atteint un niveau record, bien que les obligations aient fortement augmenté mercredi après l’annonce, selon Reuters, qui souligne que le nouveau gouvernement devra agir très rapidement pour obtenir un soutien financier pour le budget et le remboursement de la dette, après que le coup de force de Saied en juillet ait mis en suspens les discussions avec le Fonds monétaire international.