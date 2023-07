Une commande ferme d’un million de tonnes chez Carthage Cement, et relance de la cession

AM*

Carthage Cement a réussi en 2022 à assurer une croissance continue de son chiffre d’affaires, de son RBE et de ses bénéfices malgré un contexte national morose et un environnement international marqué par la flambée des prix des matières premières et du coût de l’énergie.

Le cimentier a pu préserver sa part de marché de 23% dans un secteur en régression grâce à une qualité de produit reconnue aussi bien sur le marché local que sur le marché export mais aussi grâce à une qualité de service renforçant le relationnel avec sa clientèle.

En 2022, le chiffre d’affaires de Carthage Cement a évolué de 13% à 367MDT (Millions de Dinars Tunisiens), l’EBE de 9, 35 % à 129, 6 MDT et un bénéfice net s’est établit à 35, 6 MDT en évolution de 13%, soit le troisième exercice consécutif bénéficiaire.

La structure financière du cimentier s’améliore également : les fonds propresse consolident à 203 MDT et l’endettement bancaire net se contracte à 381, 4MDT (vs 412, 2 MDT en 2021) grâce à une meilleure génération de cash-flow.

Le cimentier décroche un marché de 1 million de Tonnes vers le marché américain

Grâce à sa réputation et la qualité de son ciment, le leader tunisien a réussi à décrocher un marché d’export d’un million de tonnes de ciment vers le marché américain, avec une option de 500 000 tonnes additionnelles. Une commande qui s’étalera sur 18 mois à partir du mois de septembre 2023.

Le management ne s’est pas prononcé sur la taille de ce marché en termes de chiffre d’affaires, mais il assure que cette commande ferme constituera un tournant majeur pour la société. D’autant plus qu’il s’agit d’un export de ciment et non de clinker, qui est à plus forte marge pour la société.

Le management a présenté lors de son AGO du 26 juin 2023, un business plansur la période 2023-2028 qui prévoit un CA (Chiffre d’affaire) de 489, 8 MDT en 2023 qui passera à 712, 7 MDT en 2028, soit un TCAM de 14.2%. La capacité bénéficiaire devraitse consolider davantage pour passer de 35, 650 MDT en 2022 à 50, 9 MDT en 2023 pour atteindre 152, 6 MDT en 2028. Le Directeur Général de Carthage Cement, Ibrahim Sanaa, a annoncé que sur la base de ces réalisations futures, la société devrait distribuer son premier dividende en 2026 au titre de l’exercice 2025 .Il est important de rappeler que le nouveau contrat n’est pas inclus dans ceBP.

Le processus de cession devrait être relancé d’ici fin 2023

Pour la cession de la participation de l’État au capital de CC, le président duconseil a précisé qu’un des points ayant fait obstacle lors des deux dernierappels d’offres, est la vocation agricole du terrain sur lequel est construite l’usine. Il a en revanche avancé que la réglementation est en cours de changement et la société a entamé les démarches nécessaires pour changer la vocation se son propre terrain.Une fois ce problème résolu, AL Karama Holding lancera un nouvel appel d’offres qui aura plus de chances de concrétisation, d’ici fin 2023.

En résumé, Carthage Cement semble redresser la pente sereinement grâce à un management performant, une usine à la pointe de la technologie, une qualité de produit reconnue lui permettant de consolider sa position sur le marché local et d’exporter vers des marchés à fort potentiels. L’amélioration du niveau de l’activité et de la rentabilité ont permis de renforcer la capacité bénéficiaire de la société et d’améliorer par conséquent sa structure financière.

*Note d’analyse de l’intermédiaire boursier Mac Sa