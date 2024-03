Auto: Sumitomo Electric Bordnetze implante sa 3e usine en Tunisie

Après avoir créé deux usines en Tunisie, la première à Jendouba et la deuxième à El-Féjjà, le groupe japonais et leader mondial Sumitomo vient d’entreprendre les travaux de la construction de sa troisième nouvelle et plus grande usine de faisceaux de câbles pour l’automobile.

Cette nouvelle unité de production sera spécialisée dans la fabrication des faisceaux de câbles pour les voitures électriques pour le constructeur Mercedes et est implantée à la Zone industrielle Ertiyah 2 – Jendouba sur une superficie de 10 hectares avec une superficie couverte de 5 hectares. Le montant d’investissement de cette nouvelle unité de production s’élèvera à 91 millions de dinars.

L’entrée en production de la nouvelle usine Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia est prévue pour 2025 et devrait permettre la création de 1920 postes d’emplois.

Ce renforcement de présence en Tunisie témoigne de l’intérêt qu’accorde ce groupe à la Tunisie et la confiance dans le climat des affaires et les perspectives prometteuses de l’industrie des composants automobiles dans notre pays, rapporte « FIPA ».