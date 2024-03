L’ARP au marché du gros de Bir El Kassaa

Une délégation de députés de l’ARP a effectué dimanche une visite au marché du gros de Bir El Kassaa (gouvernorat de Ben Arous) où elle a pris connaissance de la situation de l’approvisionnement et des conditions de travail dans ce marché.

La visite s’inscrit, selon un communiqué de l’ARP dans le cadre des efforts déployés par le parlement pour s’informer sur les besoins du marchés et les défis auxquels font face les consommateurs et les commerçants.

Les députés ont eu des discussions avec les opérateurs et les commerçants notamment sur l’approvisionnement en produits de première nécessité et les moyens de renforcer la stabilité économique et améliorer ls services fournis par le marché du gros.

Les résultats de cette visite seront pris en considérations dans l’élaboration des programmes et politiques de développement visant à renforcer l’économie et à garantir la stabilité sociale du pays, d’après l’ARP.

- Publicité-