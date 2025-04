Une délégation parlementaire à Monastir

Une délégation parlementaire composée de onze députés issus de plusieurs commissions a effectué, ce dimanche, une visite dans les régions de Ksibet El Mediouni et de Ksar Hellal, gouvernorat de Monastir.

La délégation est conduite par le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Bouderbala a affirmé qu’il a pris connaissance, au cours de cette visite, des préoccupations des citoyens, dont la plus importante est la situation environnementale à Ksibet El Mediouni, outre plusieurs infrastructures sportives et culturelles qu’il a visitées sur le terrain.

Il a réaffirmé, dans ce contexte, sa volonté de suivre ces dossiers en coordination avec les autorités concernées — les ministères, la présidence de la République et celle du gouvernement — soulignant que le traitement de ces problématiques relève du devoir fondamental de l’État, et qu’il faut accélérer l’identification de solutions radicales.

Le président du parlement a ajouté que les priorités de l’État, tant sur le plan législatif qu’exécutif, consistent à répondre aux préoccupations des citoyens sans distinction aucune.

Il a également indiqué qu’un projet de loi est en cours d’élaboration visant à durcir les sanctions contre toute personne portant atteinte à l’environnement.

De son côté, le député Saber Jelassi, président de la Commission de la planification stratégique, du développement durable, des transports, des infrastructures et de l’aménagement du territoire, a déclaré que les différentes problématiques constatées lors de la visite seront intégrées dans les travaux de la commission, dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

Ce plan accordera une attention particulière aux secteurs de la jeunesse, du sport, de l’assainissement et du développement, en vue d’assurer un développement équilibré dans toutes les régions du pays, a-t-il dit.

