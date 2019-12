Une dizaine d’ « indépendants » dans le gouvernement de Jemli

Le dirigeant de Tahya Tounès, Mustapha Ben Ahmed a déclaré, samedi, que le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a communiqué aujourd’hui à son parti ses orientations relatives à la composition de son gouvernement, notamment l’attribution de dix portefeuilles au rang desquels ceux de l’économie , des finances, et des affaires sociales, à des compétences non partisanes et les autres à des personnalités appartenant à des partis dont la répartition entre les partis composant la coalition sera discutée, samedi soir.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, Ben Ahmed a affirmé que son parti rejette la présence au sein du gouvernement de personnes partisanes déguisées en « indépendants », appelant les partis qui participeront à la coalition gouvernementale de s’assurer de l’indépendance des compétences proposées.

A l’issue d’une rencontre avec le chef du gouvernement désigné, le dirigeant de Tahya, Mustapha Ben Ahmed, a indiqué que l’annonce de la composition du gouvernement se fera au cours des 3 premiers jours de la semaine prochaine.