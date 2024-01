Une enquête ouverte  sur la corruption à l’Office du commerce

Le ministère public du Tribunal de première instance de Tunis a autorisé la brigade de la Garde nationale d’El Aouina de diligenter une enquête relative à des soupçons de corruption financière et de mauvaise gestion au sein de l’Office du commerce de Tunisie, a fait savoir Mohamed Zitouna, procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Tunis, à Mosaïque fm.

A noter que le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, jeudi, une visite au siège de l’OCT et a évoqué l’existence de dossiers de corruption au sein de l’Office.

Le président de la République a indiqué,jeudi, que tout responsable au sein de l’administration doit être au service du peuple tunisien et non d’une partie déterminée, soulignant que de nombreux employés et responsables de l’Office du commerce sont impliqués dans des affaires de corruption, de contrebande, et de collusion avec des lobbys du monopole.

« Un certain nombre d’employés et de responsables de l’Office sont soit fidèles à un ministre ou impliqués dans une affaire de corruption (…) Un autre est impliqué dans les lobbys de la distribution du café (…) Il y a aussi un employé qui a intentionnellement dissimulé du café et d’autres produits de base et un responsable qui est connu pour des faits de corruption et son collègue dans le domaine de la contrebande a été impliqué dans une affaire de contrebande de cigarettes », a-t-il martelé.

- Publicité-