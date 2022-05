Une enquête sera ouverte sur la manière dont ont été intrdouites les flammes à Radès

Le directeur général de la sécurité publique, Mourad Hassine a indiqué mercredi après-midi sur les ondes de Radio Mosaique fm, après les faits ayant émaillé la finale de la coupe de Tunisie de handball que toutes dispositions sécuritaires avaient été prises avant cette finale.

« Les forces de sécurité avaient pris toutes les dispositions et procédé aux préparatifs requis à ce rendez-vous, et ce quelques jours avant l’évènement et en coordination avec les responsables des deux formations et un comité de la FTHB », a-t-il fait savoir.

Et le sécuritaire d’expliquer que des altercations et un échange de flammes dites « parachute » ont éclaté entre les supporters clubistes et espérantistes, outre le jet de projectiles sur le parquet, ce qui n’a pas manqué d’instaurer un climat de tension dans l’enceinte de la salle de Radès ayant notamment conduit à un échange de violence entre les joueurs et les dirigeants.

Selon Mourad Hassine, une enquête sera ouverte pour déterminer la manière dont cette grande quantité de flammes a été introduite dans la salle malgré la fouille minutieuse des supporters à l’entrée de la salle.

Dans leur intervention, deux sécuritaires ont été blessés et conduits au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

Pour rappel, la finale de la coupe de Tunisie de handball opposant l’Espérance sportive de Tunis au Club africain, mercredi après-midi, à Radès, a été interrompue à la 10e minute de jeu, pour jets de projectiles sur le terrain et jets mutuels de flemmes parachute entre les supporters des deux équipes.