Une équipe médicale a réalisé avec succès l’implantation d’une valve pulmonaire percutanée chez un enfant atteint d’une cardiopathie congénitale complexe

Une équipe médicale a réalisé mercredi avec succès l’implantation d’une valve pulmonaire percutanée sans intervention chirurgicale chez un enfant de 11 ans atteint de cardiopathie congénitale complexe dans une clinique privée à Tunis.

Le cardiologue et membre de cette équipe médicale Dhaker Lahidheb a indiqué dans une déclaration à la TAP que cet enfant souffre d’une cardiopathie congénitale ayant provoqué une insuffisance cardiaque nécessitant une intervention médicale sans chirurgie.

Il a indiqué que l’équipe médicale est composée des cardiologues Dhaker Lahidheb et Abdejalil Farhati et du chirurgien Noomène Abid ainsi que de l’anesthésiste Naoufel Abderrahim.

