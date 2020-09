Une fille emportée par les eaux à Oued Mliz

Les eaux ont emporté une fille âgée de 4 ans à la région d’El Mraghma de la délégation d’Oued Mliz. La fille était près d’un cours d’eau à proximité de la maison de ses parents avec sa sœur. Le niveau des eaux a augmenté dans les régions suite aux importantes pluies.

La petite fille a été emportée vers la ville d’Oued Mliz. Des agents de la protection civile et les agents de la Garde nationale à Oued Mliz et Ghardimaou ont lancé les recherches accompagnés des habitants de la région. Les efforts sont concentrés sur un oued mais la hausse du niveau de l’eau et l’obscurité ont rendu les recherches difficiles, rapporte Mosaique fm.