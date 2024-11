Une frappe israélienne touche la banlieue de Beyrouth

Une frappe israélienne a touché vendredi matin un bâtiment situé en bordure de la banlieue sud de Beyrouth, près d’un parc central de la ville, ont déclaré des témoins à Reuters.

La frappe a eu lieu environ 50 minutes après l’émission d’un avis d’évacuation de la zone, qui est un quartier densément peuplé comprenant des immeubles d’habitation, des entreprises et un centre de police.

Jeudi, une frappe aérienne israélienne a tué au moins 12 secouristes libanais à l’intérieur d’un centre de la défense civile dans la ville orientale de Baalbek, selon des responsables de la santé et des secours, quelques heures après que les médias d’État syriens ont déclaré que les frappes israéliennes dans et autour de la capitale avaient tué au moins 15 personnes.

Les secouristes libanais creusaient les décombres jeudi soir à la recherche d’autres de leurs collègues encore coincés sous le centre de secours détruit, a indiqué le groupe dans un communiqué. Au moins trois membres de la défense civile ont été blessés, selon l’Associated Press.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Les forces de défense civile du Liban ne sont pas affiliées à Hezbollah et fournissent des services médicaux et de secours cruciaux dans l’un des pays les plus déchirés par la guerre.

Le ministère de la santé a condamné une « attaque barbare contre un centre de santé public libanais », ajoutant que « c’est la deuxième attaque israélienne contre un centre de santé d’urgence en moins de deux heures ».

