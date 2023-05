Une nouvelle plateforme pour rapprocher Freelancers et Professionnels tunisiens

Prod’it est un réseau tunisien de freelances et de professionnels. Il s’agit d’une communauté qui regroupe des travailleurs indépendants dans différents domaines créatifs.

A travers sa plateforme www.uprodit.com ce réseau vise à faciliter la collaboration entre les freelances et les clients potentiels. Il permet aux professionnels de présenter leurs compétences, de partager leurs portfolios et de trouver des opportunités de travail. Les entreprises, de leur côté, peuvent rechercher des freelancers qualifiés pour leurs projets et entrer en contact directement avec eux.

Ce projet a été choisi par l’UNESCO parmi de nombreux autres projets pour présenter la Tunisie. communauté des freelances.