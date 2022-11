Une Plateforme qui lutte contre la cherté de la vie, pour désamorcer l’explosion sociale en Cote d’Ivoire

Au cours d’une séance de travail avec le Directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Lohess Esso Jacques, le lundi 7 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, le président de la Plateforme pour l’engagement citoyen de Côte d’Ivoire (PEC-CI), Ebrin Yao Rémi, a réaffirmé l’engagement de sa plateforme forte de 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile, a soutenir les efforts du Gouvernement dans la lutte contre la vie chère.

Ebrin Yao Rémi a encouragé le Gouvernement à faire plus parce que les attentes des populations sont grandes, disant que « nous demandons au Gouvernement de nous faire confiance car nous allons contribuer à la préservation de la paix sociale en Côte d’Ivoire ».

Il a saisi l’occasion de cette rencontre pour appeler au dialogue les différentes organisations de la société civile ivoirienne, dont certaines ont projeté une manifestation de rue, le 25 novembre prochain, au cas, où le Gouvernement ne donnerait pas une suite favorable à leurs revendications sociales relatives à la cherté de la vie.

« Notre pays, la Côte d’Ivoire, traverse une situation particulière. Notre société civile a pour projet premier d’aider le Gouvernement, de lui faire des propositions constructives. Dans cette situation difficile, il est important d’interpeller nos frères et sœurs en cette fin d’année afin d’éviter d’appeler nos populations à descendre dans la rue. Il y a déjà trop de morts en Côte d’Ivoire. Il est important de consolider cette paix. Nous demandons à toutes les organisations de la société civile, qui ont l’intention de faire une marche contre la cherté de la vie, de savoir que la vie chère est mondiale. Malgré cela, la Côte d’Ivoire arrive à s’en sortir bien qu’il reste des efforts à faire », a-t-il insisté. Et d’ajouter : « C’est pas pour autant qu’il faut appeler nos populations à descendre dans la rue. Nous devons, au contraire, sensibiliser nos parents à cultiver la terre pour assurer notre sécurité alimentaire ».

