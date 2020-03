Une première en Tunisie: Pguard, le robot de sécurité pour signaler les infractions

Le robot Pguard, lanceur d’alerte contre les infractions, a fait sa tournée de garde devant le ministère de l’intérieur, ce mardi 24 mars 2020, afin de faire respecter les mesures de prévention annoncées par l’État.

Selon le site Tuniscope, ces robots ont été conçus par l’entreprise tunisienne Enova Robotics.

La strat-up, spécialisée dans la conception et la fabrication de robots, les a doté de 4 caméras infrarouges Full HD, une caméra thermique à 360°, un GPS et un système de télémétrie laser.

Ce robot qui servira à soutenir les agents de sécurité, possède une autonomie de 8 heures et est capable d’éviter et de franchir les obstacles sur son chemin

Le robot Pguard servira aussi à véhiculer médicaments et nourriture pour éviter la propagation du Covid-19.