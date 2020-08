Une récolte de 129 tonnes des framboises, durant le 1er semestre 2020

La récolte de framboises a atteint en Tunisie du 2 janvier et 22 juin 2020, 129 tonnes, permettant de générer des recettes de 2,265 millions de dinars à l’export, selon le dernier bilan du Groupement Interprofessionnel des Fruits « GIF », portant sur les échanges commerciaux de la Tunisie » Les framboises, ces fruits jadis exotiques sont en passe de devenir un produit phare des exportations tunisiennes. Ainsi, la première plantation de framboises à grande échelle a été initiée par l’entreprise SanLucar aux environs d’El Alia (Bizerte), une expérience qui n’a pas manqué de séduire la télévision publique allemande WDR suite au succès foudroyant de notre fruit sur les rayons des supermarchés germaniques. Et pour cause, l’Allemagne et l’Autriche s’accaparent la quasi totalité de nos exportations en 2018 « , a publié l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) sur sa page FacebookLes chiffres de cette année révèlent un début de diversification des destinataires, avec une part de 48% vendue sur le marché allemand (63 tonnes) tandis que l’Espagne se positionne en tant que deuxième client avec près de 47 tonnes, suivie par les Emirats (15 tonnes). Quelques autres pays du Golfe (Bahreïn, Oman et Qatar) semblent s’intéresser à la production tunisienne, selon les chiffres du portail Agridata, des données ouvertes relevant du ministère de l’agriculture , des ressources hydrauliques et de la pêche