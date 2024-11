Une reprise et un réajustement de stratégie pour plusieurs clubs de l’élite

Après une pause de deux semaines en raison des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le championnat de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel reprend ses droits ce week-end, à l’occasion de la 9e journée, promettant de belles affiches, notamment des duels attrayants entre l’ES Zarzis et l’Étoile du Sahel et l’O Béja et l’US Monastirienne. Pendant cette période, l’occasion a été donnée à plusieurs équipes pour réajuster leur stratégie avant d’aborder le reste de la saison.

En effet, leader avec 19 points, l’ES Zarzis impressionne par sa régularité et ses 6 victoires. La contribution de Achraf Jabri, meilleur buteur, a été notoire dans leur réussite.

La confrontation avec l’Étoile du Sahel, dimanche, sera un véritable test de la solidité du club de la capitale des oliviers en tête du classement.

En face, l’Etoile du Sahel avec un début de saison décevant (11ème, 8 points), peine à répondre aux attentes. L’arrivée de Mohamed Mkacher a apporté une amélioration relative, comme en témoigne leur victoire 2-1 contre le CA Bizertin. Cependant, la stabilité reste un enjeu clé pour cette équipe qui ambitionne de retrouver son rang de prétendant sérieux au sacre.

Pour sa part, le tenant l’Espérance de Tunis, actuellement cinquième avec 15 points, affiche la meilleure attaque du championnat avec 12 buts. Cependant, malgré sa récente série positive, la formation sang et or a perdu de nombreux points entre les troisième et sixième journées. Ce passage à vide a conduit à un changement d’entraîneur, mettant en évidence une certaine instabilité stratégique. Néanmoins, leur victoire 2-1 contre l’AS Gabèsien montre une amélioration progressive, l’équipe retrouvant une certaine régularité.

Le club de Bab Souika et, après la controverse autour de la date de sa confrontation avec l’US Ben Guerdane, à moins de quatre jours de son entrée en lice dans la ligue des champions d’Afrique, donnera la réplique demain vendredi en ouverture de la 9e journée au 13e avec 6 points au compteur, l’US Ben Guerdane. Cette dernière lutte pour sortir de la zone dangereuse.

En effet, bien qu’elle ait enchaîné trois nuls, son début de saison catastrophique, marqué par quatre défaites consécutives, a fragilisé son potentiel de compétitivité. L’arrivée de Mohamed Ali Maalej comme nouvel entraîneur pourrait insuffler un second souffle à l’équipe, dont les performances demeurent incertaines.

De son côté, le Club Sportif Sfaxien, positionné au 7ème rang avec 11 points, souffre d’une certaine stérilité offensive avec quatre nuls consécutifs. Malgré une défense globalement solide, l’équipe peine à concrétiser ses occasions. Son prochain match contre l’Union sportive de Tataouine, prévu samedi, sera une opportunité cruciale pour renouer avec la victoire avant d’entamer ses engagements en Coupe de la Confédération.

La mission des sfaxiens semble à la portée face à une lanterne rouge avec seulement 3 points, qui peine à trouver un équilibre malgré le récent changement d’entraîneur. Leur série de six défaites consécutives témoigne d’un problème profond dans leur structure de jeu, nécessitant des ajustements rapides pour éviter la relégation.

Au stade Hamadi Agrébi de Radès, l’actuel dauphin de l’ES Zarzis avec 18 points, le Club Africain est en quête de son sixième succès cette saison, face à l’Avenir sportif de Soliman (10e, 8 points) dans le match qui les opposera samedi. Les performances des coéquipiers de Bilal Ayet Malek illustrent clairement une détermination à ramener le titre à Bab Jadid, une première depuis une décennie. Avec une attaque efficace et une solidité défensive, le Club Africain est bien positionné pour jouer les premiers rôles, mais il devra se méfier du club phare du cap-bon, qui reste une équipe capable de surprises, comme ses nombreux nuls contre des prétendants au titre l’ont démontré.

Au Zouiten, la JS Omrane, qui réalise jusque-là une montée réussie, est 8e avec 11 points, impressionne pour sa première saison en Ligue 1, avec trois victoires convaincantes. Sous la houlette de Lotfi Kadri, cette équipe a démontré sa capacité à s’imposer face à des adversaires de milieu ou bas de tableau. Samedi, face à l’ES Métlaoui (12e, 7 points), la formation tunisoise pourrait renforcer sa position dans la première moitié du classement.

De leur côté, les miniers qui n’ont pas goûté à la victoire depuis la première journée, voient leurs résultats oscillé entre les nuls et les défaites.

Par ailleurs, dernier avec 4 points, le CA Benzertin n’a toujours pas gagné cette saison. Son déplacement, samedi, face à l’Avenir de Gabès (9e, 8 points) est crucial pour espérer un renouveau. Malgré un début difficile, le club nordiste peut s’appuyer sur des ajustements récents pour entamer une remontée au classement.

Pour sa part, l’EGS Gafsa, 15e avec 4 points, possède l’une des défenses les plus poreuses du championnat (15 buts encaissés). Toutefois, après une série de six défaites initiales, l’équipe montre des signes de progrès avec une victoire contre l’US Tataouine et un nul contre l’AS Solimane. Ces résultats récents pourraient insuffler de la confiance pour affronter le Stade tunisien, actuellement 6e.

Les protégés de Maher Kenzari auront, néanmoins, fort à faire en se rendant à Gafsa, dimanche, dans un match où la victoire est la seule option pour consolider leur position dans les premiers rangs après leurs nuls vierges face à l’US Ben Guerdane et la JS Omrane lors des deux dernières journées.

Dans la dernière affiche, l’Olympique de Béja, 3e avec 17 points, a connu un début de saison impressionnant avant de ralentir avec une défaite contre l’actuel leader, l’ES Zarzis. La confrontation de dimanche avec l’Union Sportive monastirienne (4e, 16 points), une équipe invaincue jusqu’à présent, sera déterminant pour confirmer leur place parmi les prétendants au titre.

Voici le programme de la 9e journée :

. Vendredi 22 novembre

A Ben Guerdane (14h00):

US Ben Guerdane – Espérance ST



. Samedi 23 novembre

A Radès (16h30):

Club Africain – AS Soliman

A Sfax (14h00):

CS Sfaxien – US Tataouine



Au Zouiten (14h00):

JS Omrane – ES Métlaoui



A Gabés (14h00):

AS Gabés – CA Bizertin



. Dimanche 24 novembre

A Zarzis (14h00):

ES Zarzis – ES Sahel



A Gafsa (14h00):

EGS Gafsa – Stade Tunisien



Stade à déterminer (14h00):

O Béja – US Monastir