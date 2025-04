Une start-up tunisienne transforme les déchets d’olives en énergie propre

Le Conseil oléicole international estime que la Tunisie sera le troisième producteur mondial d’huile d’olive en 2024-2025, avec un rendement attendu de 340 000 tonnes. Et il s’avère de plus en plus que dans les olives, tout est utile. A une enseigne telle que , depuis des générations, les ménages ruraux tunisiens brûlent les résidus d’olives pour cuisiner et se chauffer, ou les utilisent comme nourriture pour les animaux. Les déchets générés par l’extraction de l’huile sont stupéfiants. Yassine Khelifi, un ingénieur qui a grandi dans une famille d’agriculteurs, a fondé Bioheat en 2022 pour s’attaquer à ce problème. L’idée fondatrice, il la résume en ces termes « Comment pouvons-nous transformer quelque chose de sans valeur en richesse ? » Il s’est souvenu avoir observé les ouvriers des moulins à huile utiliser les résidus d’olives comme combustible. « Je me suis toujours demandé comment ce matériau pouvait brûler aussi longtemps sans s’éteindre », a-t-il déclaré. C’est alors que je me suis demandé : « Pourquoi ne pas le transformer en énergie ? ».

Au-delà du profit, assure-t-il dans un reportage de l’AFP relayé par le site ETV Bhatrat, j’espère que ma start-up contribuera à « réduire l’utilisation du bois de chauffage alors que le pays est confronté à la déforestation et au changement climatique ». Dans son atelier, les employés transportent des camions remplis de déchets d’olives, les empilent avant de les introduire dans les machines de traitement.

Le matériau est ensuite compacté en briquettes cylindriques et mis à sécher pendant un mois au soleil et dans des serres avant d’être emballé et vendu.

L’âme des olives

Khelifi a commencé à développer son idée en 2018 après avoir parcouru l’Europe à la recherche d’une machine permettant de transformer la pâte d’olive en combustible à longue durée de vie. Incapable de trouver la bonne technologie, il est retourné en Tunisie et a passé quatre ans à expérimenter divers moteurs et pièces mécaniques.

En 2021, il a mis au point une machine qui produit des briquettes contenant seulement 8 % d’humidité. Selon lui, cette teneur réduit considérablement les émissions de carbone par rapport au bois de chauffage, qui nécessite des mois de séchage et retient souvent plus du double d’humidité.

Le biochauffage a trouvé un marché dans les restaurants, les maisons d’hôtes et les écoles tunisiennes des régions sous-développées, où les températures hivernales descendent parfois en dessous du point de congélation. Mais la majeure partie de sa production – environ 60 % – est destinée à l’exportation vers la France et le Canada, selon Khelifi.

L’entreprise emploie aujourd’hui 10 personnes et vise une production de 600 tonnes de briquettes en 2025, a-t-il ajouté. Le gérant d’une maison d’hôtes, a déclaré avoir remplacé le bois de chauffage traditionnel par les briquettes de Khelifi pour le chauffage et la cuisine.

« C’est une solution écologique et rentable », a-t-il déclaré. « C’est propre, facile à utiliser et cela a permis de réduire mes coûts de chauffage d’un tiers.

Le propriétaire d’une pizzeria dans la banlieue de Tunis, cité fdans le reportage a fait l’éloge des briquettes pour la réduction des émissions de fumée, qui, selon lui, irritaient auparavant ses voisins. « En outre, ces déchets portent l’âme des olives tunisiennes et donnent à la pizza une saveur particulière », a-t-il ajouté.

Protéger l’environnement »

Étant donné l’importance de la production d’huile d’olive en Tunisie, les déchets constituent à la fois un défi et une opportunité. Noureddine Nasr, expert en développement agricole et rural, explique qu’environ 600 000 tonnes de déchets d’olives sont produites chaque année. « L’exploitation de ces déchets peut protéger l’environnement, créer des emplois et générer des richesses », a-t-il déclaré.

Il estime que la réutilisation des déchets d’olives pourrait également contribuer à réduire la forte dépendance de la Tunisie à l’égard des importations de carburant. Le pays importe plus de 60 % de ses besoins énergétiques, ce qui creuse son déficit commercial et met à rude épreuve les subventions publiques, selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2023.

Les pénuries de carburant et de gaz sont fréquentes en hiver, en particulier dans les provinces du nord-ouest de la Tunisie, où les ménages ont du mal à se réchauffer. La réorientation des déchets agricoles vers des sources d’énergie alternatives pourrait alléger ce fardeau. Cependant, pour des entrepreneurs comme Yassine, le lancement d’une startup en Tunisie est semé d’embûches.

« Le plus grand obstacle était le financement », a-t-il déclaré, déplorant les prêts bancaires à taux d’intérêt élevé. « J’avais l’impression de marcher sur une route pleine de nids-de-poule. Mais aujourd’hui, son objectif est de « laisser ma marque en tant qu’acteur clé de la transition de la Tunisie vers l’énergie propre », a-t-il ajouté. « Et, je l’espère, dans le monde entier ».