Une Startup tunisienne qui vise l’International

Afin de renforcer sa présence sur le marché international, la startup « imginario AI » a clôturé une levée de fonds pre-seed d’un million de dollars dirigée par 216 Capital, aux côtés de Blue Lake VC, Earthling Ventures, Comcast NBCUniversal, Techstars et une série de business angels. Cet investissement va permettre à la startup de concrétiser son développement et d’élargir ses équipes d’ingénierie et commerciales aux États-Unis, En Europe et dans la région MENA à partir de la Tunisie.

Imaginario AI a été a été fondée par des experts qui combinent plus de 25 ans d’expertise dans le domaine de la vidéo et de l’IA multimodale : Jose M. Puga, PDG, a notamment pu gérer la création et la croissance de services vidéo pour des sociétés telles que la BBC et Warner Bros Discovery, & Abdelhak Loukkal, CTO, a mis au point des solutions d’IA dans le domaine de la robotique et de la conduite autonome, utilisées à ce jour par Softbank Robotics et Renault.

L’investissement de 216 Capital permettra à la startup de renforcer sa présence sur le marché international et de donner la possibilité aux talents tunisiens de jouir d’une expérience internationale au sein d’une startup à la pointe de l’innovation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle. Imaginario AI, actuellement accompagné par l’accélérateur Techstars Comcast Lift Labs, ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’elle prévoit déjà un nouveau tour de table en 2024 afin de lever 2 millions de dollars.