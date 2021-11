Une vingtaine de cadres sécuritaires mis à la retraite d’office

Des avis de mise à la retraite d’office ont été émis concernant nombre de cadres sécuritaires ayant occupé des fonctions de direction, selon des sources concordantes citées par Mosaïque fm.

Nombre d’entre étaient à des potes de premier plan au cours des mois et années, dont notamment les ex directeurs généraux des services spéciaux, Mahrez Zouari et Lazhar Loungo, précisent les mêmes sources.

Ont été également touchés par cette mesure l’ex chef de l’escadron de la sécurité des aéronefs Abdelkrim Laabidi, ainsi que Fathi Beldi et Hamza Ben Aouicha, outre le dernier directeur général de la sûreté nationale, et le dernier directeur général commandant de la Garde nationale, respectivement Zouhair Seddik et Mohamed Ali Ben Khaled , de même que Wahid Toujani et Imed Ghodhbani.