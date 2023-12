Une vingtaine de spéculateurs d’aliments pour bétail subventionnés sous les verrous au Kef

Le parquet près le tribunal de première instance du Kef a ordonné l’arrestation d’ un certain nombre de suspects de faits de spéculation et de monopole d’aliments pour bétail subventionnés dans la délégation de Dahmani.

Le nombre d’arrestations a atteint 21, dont 5 fournisseurs d’aliments pour bétail, un ancien délégué, un Omda, et plusieurs agents de l’Office de l’élevage et de la Cellule de vulgarisation agricole, rapporte le correspondant sur place de de Diwan FM .

En outre, 2 tonnes de fourrage et environ 66 tonnes d’orge ont été saisies.

