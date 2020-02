Tunisie : Toute la vérité est et sera dite sur le Coronavirus, assure Ben Cheikh

Pour parer à tout imprévu, un nouveau plan d’urgence a été élaboré par la Tunisie, suite à la propagation rapide du coronavirus non seulement en Asie mais aussi dans d’autres pays européens à l’instar de l’Italie. Il repose sur le renforcement de la surveillance sanitaire, épidémiologique et virale, l’organisation des structures de santé pour une prise en charge préventive et la consolidation de la formation, la communication, la sensibilisation et l’information…

Sonia Ben Cheikh, ministre de la Santé par intérim a assuré, ce mardi 25 février 2020 , que « toutes les informations relatives à l’éventuel enregistrement en Tunisie d’un cas suspect ou d’un cas confirmé d’infection au nouveau coronavirus seront rendues publiques. »

Elle a souligné l’importance de bannir les rumeurs qui sèment la panique auprès des citoyens, affirmant que toute information concernant l’enregistrement d’un éventuel cas suspect d’infection au nouveau coronavirus sera rendue publique par le ministère dans les plus brefs délais. Dans une déclaration faite à l’agence TAP, elle a, en outre, assuré que malgré la propagation rapide de ce virus, le nombre de décès n’est pas important puisque la majorité des personnes qui en sont décédées avaient d’autres maladies.

Italie : Pas de cas de contamination pour la communauté tunisienne

S’agissant du suivi de la situation sanitaire des Tunisiens séjournant en Italie qui a enregistré jusqu’à présent 7 décès et 220 cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus, la ministre a souligné que l’ambassade de Tunisie en Italie, en collaboration avec le ministère de la Santé, est en train de suivre l’évolution de la situation et de fournir toutes les informations utiles sur son site web.

On rappelle que le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a évoqué la possibilité de suspendre des vols vers Milan (Italie).

Il a affirmé que de nouvelles mesures en matière de transport des bagages des voyageurs ont été prises et que la Tunisie suit attentivement l’évolution de la situation en Italie, citant, dans ce contexte, la tenue des réunions quotidiennes avec la présidence du gouvernement et le ministère de la Santé pour prendre les décisions de prévention contre ce dangereux virus.

Ben Cheikh : Il est prématuré de parler de suspension des vols aériens

Sonia Ben Cheikh a, encore, répété que pour le moment aucun cas suspect ou confirmé d’infection au nouveau coronavirus n’a été enregistré parmi la communauté tunisienne en Italie dont le nombre est estimé à 200 mille personnes, dont 60% vivent dans les régions du nord d’Italie où le virus s’est propagé.

La ministre a réaffirmé la disposition de tous les services et établissements de santé à faire face à toute situation d’urgence, rappelant que jusqu’à présent aucun cas suspect ni confirmé d’infection au nouveau coronavirus n’a été enregistré en Tunisie. Elle a fait remarquer qu’un stock provisoire de fournitures médicales et de moyens de protection individuels a été constitué en collaboration avec la Pharmacie centrale de Tunisie outre la formation du personnel médical et paramédical pour renforcer leurs capacités et pouvoir faire face à l’épidémie dans les meilleures conditions possibles.

Et de rappeler que dans le cadre du plan de prévention, de préparation et de riposte au risque d’introduction du nouveau coronavirus en Tunisie, plusieurs mesures ont été prises comme le renforcement du contrôle sanitaire dans tous les aéroports, les ports maritimes, les points de passage frontaliers et les ports commerciaux outre l’équipement des 8 ports de plaisance de matériel de contrôle sanitaire. Ce contrôle, selon la ministre, est accentué pour les voyageurs en provenance des pays à haut risque comme l’Italie, l’Iran, l’Irak, le Koweït et autres.

A noter que l’Italie recense plus de 230 cas contaminés par le coronavirus, une dizaine de villes du pays ont été fermées pour tenter de circonscrire la propagation foudroyante du virus. Les écoles, les commerces et les services ont été fermés jusqu’à nouvel ordre, le temps de surveiller la période d’incubation du virus. Partout, les événements et les activités publics et privés ont été suspendus !