Coronavirus : Deux nouveaux cas confirmés

Le ministère de la Santé vient de livrer le bilan des analyses et tests effectués le 22 mai. Il en ressort la confirmation de deux nouveaux cas de contamination par le covid-1 provenant de personnes rapatriées et placées sous confinement obligatoire, portant le total à 1048 cas.

Par ailleurs, le ministère signale 903 guérisons et 47 décès.